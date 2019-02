Oppositie Israël samen tegen Netanyahu

De leiders van twee belangrijke Israëlische oppositiepartijen hebben besloten de krachten te bundelen en in de verkiezingsstrijd samen op te trekken tegen premier Benjamin Netanyahu. Oud-generaal Benny Gantz (Veerkracht voor Israël) en Yair Lapid (Er is Toekomst) hebben donderdag bekendgemaakt daartoe een gezamenlijke lijst te vormen.

Mochten ze winnen en een regering kunnen vormen, dan lossen ze elkaar af als minister-president. Gantz, die als politicus in korte tijd populair is geworden, wordt in dat geval de eerste 2,5 jaar kabinetschef. De nieuwe alliantie heeft zich ten doel gesteld iets te doen aan de verdeeldheid in het land en bovenal de veiligheid te garanderen. Gabi Ashkenazi, voormalig hoofd van de generale staf, heeft zich ook aangesloten.

Israël gaat op 9 april naar de stembus om een nieuwe parlement te kiezen.