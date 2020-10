Oppositie in Wit-Rusland roept op tot ‘Mars van Trots’

De oppositie in Wit-Rusland verwacht zondag honderdduizenden deelnemers aan nieuwe protesten tegen de omstreden leider Aleksandr Loekasjenko. Volgens een oproep van de democratiebeweging moeten mensen in het hele land luidkeels hun recht op nieuwe verkiezingen vanaf 13.00 uur opeisen in een zogenaamde Mars van Trots.

De Wit-Russen moeten het machtsapparaat laten zien dat ze zelfs twee maanden na de controversiële presidentsverkiezingen niet bang zijn, aldus de oppositie. Loekasjenko heeft zaterdag voor het eerst een ontmoeting gehad met verschillende gevangenen van de oppositie in de gevangenis van de geheime dienst.

„We zullen laten zien dat we onvermoeibaar streven naar vrijheid, vooruitgang en verandering”, kondigde de oppositie aan. De mensen hebben het al twee maanden volgehouden, ondanks de onderdrukking door de autoriteiten, zei de democratiebeweging. Vooral in de eerste dagen van het protest gebruikte Loekasjenko politiegeweld om vreedzame demonstranten weg te houden van de protesten. Er waren verschillende doden, honderden gewonden en duizenden werden gearresteerd.

Het is alweer het negende weekend op rij dat mensen in de ex-Sovjetrepubliek de straat op gaan. De protesten op zondag zijn traditioneel het populairst. Loekasjenko dreigde al met harde actie.

De demonstranten eisen zijn ontslag, de vrijlating van alle politieke gevangenen en eerlijke en vrije nieuwe verkiezingen. De 66-jarige president claimde de overwinning met meer dan 80 procent van de stemmen. De oppositie ziet haar kandidaat Svetlana Tichanovskaja die nu in ballingschap zit in Litouwen, als de echte winnaar. De democratiebeweging had Loekasjenko herhaaldelijk opgeroepen om een dialoog aan te gaan, wat Loekasjenko weigerde.