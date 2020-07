Oppositie Hongkong houdt voorverkiezing, ondanks waarschuwingen

De pro-democratische oppositie in Hongkong houdt ondanks waarschuwingen van de autoriteiten zaterdag voorverkiezingen. Die zijn bedoeld om de kandidaten te selecteren die zich straks verkiesbaar mogen stellen voor een zetel in het parlement van de Aziatische metropool.

De organisatoren zeggen dat in de eerste drie uur bijna 60.000 mensen hebben gestemd. Ondanks de hitte stonden duizenden mensen in de rij om een stem uit te brengen.

Het initiatief wordt overschaduwd door de omstreden veiligheidswet die is ingevoerd door China. Een minister heeft gewaarschuwd dat het organiseren van de voorverkiezing mogelijk strijdig is met die nieuwe wetgeving, zonder daarover in detail te treden.

Ook zouden plaatselijke politici zijn gewaarschuwd die hun kantoor beschikbaar wilden stellen als stembureau. Ze kregen volgens de krant South China Morning Post een brief met de boodschap dat ze hun kantoren niet zomaar mogen gebruiken voor activiteiten die geen verband houden met hun officiële taken.

De politie heeft ook een inval gedaan bij de organisatie PORI, die helpt bij de organisatie van de voorverkiezing. De autoriteiten zeggen een melding te hebben gehad daar computers waren gehackt. PORI-hoofd Robert Chung zegt dat politiemensen computerbestanden hebben gekopieerd.

De oppositie boekte in november vorig jaar al een grote overwinning bij lokale verkiezingen. De voorverkiezing van zaterdag is bedoeld om de oppositiekandidaten te selecteren die bij de parlementsverkiezingen in september de meeste kans maken.

Een van de kiezers, een 34-jarige vrouw die zich Poon noemde, sprak de vrees uit dat de regering de veiligheidswet zal gebruiken om pro-democratische kandidaten dan uit te sluiten van deelname. „Ik koester iedere kans die we nog krijgen om te stemmen op de kandidaat die mij bevalt.”