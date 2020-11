Oppositie Georgië de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen

Duizenden aanhangers van de oppositie in Georgië zijn zondag in de hoofdstad Tbilisi de straat opgegaan om nieuwe parlementsverkiezingen te eisen. De oppositie accepteert de uitslag van de stemgang van zaterdag niet omdat er zou zijn gefraudeerd. De betoging is een initiatief van de partij van oud-president Michaïl Saakasjvili, die is getrouwd met de Nederlandse Sandra Roelofs.

Na het tellen van vrijwel alle stemmen heeft de regerende Georgische Droompartij van miljardair Bidzina Ivanisjvili de steun van ruim 48 procent van de kiezers. Ivanisjvili heeft de overwinning opgeëist bij de parlementsverkiezingen in zijn land. De oppositiepartijen komen uit op een score van 45,6 procent.

Duizenden betogers kwamen bijeen voor het parlementsgebouw in Tbilisi om duidelijk te maken dat ze de verkiezingsuitslag niet accepteren. „Alle oppositiepartijen zijn het eens dat we niet in het parlement moeten gaan zitten”, zei Nika Melia, een kopstuk van de Verenigde Nationale Beweging (UNM) van Saakasjvili. Melia zei dat er betoogd zal worden totdat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.

De Droompartij kwam aan de macht nadat Saakasjvili aan het einde van zijn tweede termijn als president in 2013 zijn land moest ontvluchten wegens vermeend machtsmisbruik. Saakasjvili werkte na jarenlang verblijf in het buitenland aan een politieke comeback in de voormalige Sovjetrepubliek. De UNM en haar bondgenoten maakten eerder bekend hem te nomineren als premier bij winst in de verkiezingen van zaterdag. De UNM vormde daartoe een coalitie met tien kleinere partijen om de partij van Ivanisjvili te verslaan.