Oppositie claimt de macht in Kirgizië

Een coördinerende raad van de oppositie in Kirgizië zegt de macht in het land in handen te hebben. De raad heeft naar eigen zeggen het parlement ontbonden. Dinsdag bestormden oppositiegroepen al overheidsgebouwen tijdens demonstraties na de parlementsverkiezingen van zondag.

Zittend president Sooronbai Jeenbekov houdt vooralsnog vast aan zijn positie. Dinsdag stapte premier Boronov van het Centraal-Aziatische land al wel op. Enkele uren daarvoor was de uitslag van de parlementsverkiezingen nietig verklaard.

Tegenstanders van de pro-Russische president Jeenbekov maakten zich boos over de uitslag omdat op grote schaal stemmen zouden zijn gekocht.