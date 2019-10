Oppositie Bolivia weigert te onderhandelen

De Boliviaanse oppositieleider Carlos Mesa heeft maandag gezegd niet na te denken over onderhandelingen met president Evo Morales om de politieke crisis in het land te beëindigen. Bolivia staat al een week op zijn kop sinds de uitslag van de presidentsverkiezingen. Morales won een nieuwe termijn, maar de oppositie denkt dat er fraude is gepleegd.

„Ik ben altijd bereid om een dialoog te voeren en heb een democratische geest, maar mijn persoonlijke wil wordt op dit moment bepaald door de protesten van het volk”, zei Mesa maandag. Veel Bolivianen zijn sinds de verkiezingsuitslag de straat op gegaan. Wegen worden afgesloten, scholen sluiten de deuren en veel mensen leggen hun werk neer.

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die toeziet op de tellingen, onderzoekt nu of er bij het tellen van de stemmen is gesjoemeld. Morales zelf ontkent fraude, maar heeft zaterdag beloofd dat er een tweede stemronde komt als er bewijs wordt gevonden voor verkiezingsfraude.

De 60-jarige Morales is voor de vierde keer gekozen tot president van Bolivia. In 2006 werd hij de eerste inheemse president van het Zuid-Amerikaanse land.