Oppositie belooft armen India minimuminkomen

De leider van de belangrijkste oppositiepartij in India, Rahul Gandhi, heeft maandag gezegd dat hij de armen in zijn land een minimuminkomen zal bezorgen als hij aan de macht komt. In april of mei zijn de verkiezingen.

Ghandi’s campagnebelofte is een stap richting de introductie naar een universeel basisloon. Sommige economen geven daaraan de voorkeur boven voedselsubsidies. Het aantal hulpbehoeftige huishoudens wordt geschat op bijna 70 miljoen op een totaal van 240 miljoen.

„We hebben besloten dat ieder arm individu in India een gegarandeerd minimuminkomen zou moeten krijgen nadat het congres een regering heeft gevormd in 2019”, aldus Ghandi tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de centrale deelstaat Chhattisgarh. „Niemand zal honger lijden in India, niemand blijft arm. We gaan dat regelen in elke Indiase staat”.