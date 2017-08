Oppositie België wil spoedberaad over eieren

De Vlaamse oppositiepartijen Groen en Sp.a willen de federale regering in een spoedzitting aan de tand voelen over de wijze waarop de autoriteiten de crisis over de besmette eieren aanpakken. De linkse oppositiepartijen eisen onder meer dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) duidelijkheid geeft over het aantal besmette eieren dat in België is verkocht en geconsumeerd.

Fractieleider Kristof Calvo van Groen liet zondag weten dat de communicatie van het FAVV over de met fipronil besmette eieren tot dusver gebrekkig was. Verder vindt Groen het onacceptabel dat het FAVV al in juni op de hoogte was van een Belgisch pluimveebedrijf dat mogelijk door een fipronil-besmetting was getroffen, maar dat het agentschap dit nog wekenlang stilhield. Pas op 20 juli lichtte het agentschap andere landen officieel in over de mogelijke aanwezigheid van het illegale product in eieren.‘Verdachte’ eieren zijn vernietigd en de handel van een aantal Vlaamse pluimveebedrijven is geblokkeerd.

Ook de Duitse minister van Landbouw Christian Schmidt is ontstemd dat België zolang heeft gezwegen over de fipronil-affaire. Hij neemt maandag contact over de kwestie op met zijn Belgische ambtgenoot Denis Ducarme. Voor de consumptie van eieren is Duitsland voor een groot deel afhankelijk van de import uit onder meer België, Nederland en Polen.