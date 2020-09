Opperrechter Ruth Bader Ginsburg zeer geliefd bij progressief Amerika

Opperrechter Ruth Bader Ginsburg werd door veel conservatieven gehaat. Progressieven beschouwden haar echter als een icoon. „Ginsburg kwam op voor vrouwen, verdrukten en armen.”

Ginsburg werd op 15 maart 1933 geboren in New York als dochter van Joodse ouders. Ze studeerde aan drie topuniversiteiten en groeide uit tot een van de bekendste juristen van de Verenigde Staten.

Hoewel ze een indrukwekkende schoolloopbaan achter de rug had, wilden New Yorkse advocatenkantoren haar niet aannemen. „Ik had drie dingen tegen: ik was Jood, vrouw en moeder.” Uiteindelijk durfde een jurist het toch aan om haar aan te nemen. Als zelfstandig advocaat maakte ze later naam door voor het hooggerechtshof vijf zaken over vrouwenrechten te winnen.

„Mijn strategie is om het hardnekkigste stereotype in de advocatuur aan te vallen: dat mannen onafhankelijk zijn, en vrouwen afhankelijk van mannen”, zei Ginsburg destijds in het magazine Times.

De progressieve jurist werd in 1993 als tweede vrouw ooit lid van het hooggerechtshof, nadat toenmalig president Bill Clinton haar had voorgedragen. Ze ontwikkelde zich in het hooggerechtshof als een belangrijke vooruitstrevende stem en kreeg de reputatie van onverzettelijk ondervraagster. Ginsburg was bekend vanwege haar verzet tegen iedere poging om het recht op abortus in te perken. Opvallend was dat ze bevriend was met de in 2016 overleden conservatieve voorzitter van het hooggerechtshof, Antonin Scalia.

Ook in de media was Ginsburg een uitgesproken figuur. In 2016 belandde ze nog in een vete met president Donald Trump nadat ze hem een ”faker” (nepper) had genoemd. Trump reageerde woedend en eiste dat ze zou opstappen. Ginsburg gaf later wel toe spijt te hebben van haar opmerking. President Trump toonde zich zaterdag geraakt door het overlijden van Ginsburg. „Ze was een geweldige vrouw; ik vind het erg om dit te horen.”