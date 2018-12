Opperrechter Ginsburg mag ziekenhuis verlaten

Ruth Bader Ginsburg, het oudste lid van het Amerikaans hooggerechtshof, is woensdag uit het ziekenhuis ontslagen. Het 85-jarige juridische icoon onderging vorige week een longoperatie. De chirurg verwijderde twee kwaadaardige tumoren. Ginsberg mag nu thuis verder herstellen van de ingreep, meldde het hooggerechtshof.

Ginsberg geldt als een van de invloedrijkste rechtsdeskundigen in de VS. Ze staat al decennia bekend als voorvechtster van vrouwenrechten en is geliefd om haar liberale visie. Haar leven en werk is onlangs verfilmd met Felicity Jones in de hoofdrol. ‘RBG - Een leven voor de Gerechtigheid’ is ook in Nederland uitgebracht.