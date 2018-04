Oppas 7-jarige jongen verdacht van doodslag

De oppas van de zevenjarige jongen die zaterdag gewurgd werd aangetroffen in haar huis in Künzelsau bij Heilbronn blijft voorlopig in voorarrest op verdenking van doodslag. Het Openbaar Ministerie heeft maandag gezegd dat de 69-jarige vrouw de enige verdachte is. De lijkschouwer bevestigde dat „geweldsinwerking op de hals van de jongen” de doodsoorzaak is.

De ouders gingen hun zoon zaterdag ophalen en vonden hem dood in de badkuip. De vrouw die op hem paste, een oude bekende van de familie, was spoorloos. Ze kon zondag na een tip worden aangehouden. Over de toedracht of een motief is nog niets bekend. De verdachte heeft aanvankelijk wel iets gezegd maar maakt inmiddels gebruik van haar zwijgrecht.