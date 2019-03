Opnieuw zwemmer zwaargewond door aanval haai

Opnieuw is een zwemmer voor de Australische oostkust zwaargewond geraakt door een aanval van een haai. De 25-jarige man liep maandag in de buurt van het Hardy Reef, een populaire duikplaats op het Great Barrier-rif ten noordoosten van Airlie Beach, diepe bijtwonden op aan heup en billen. Hij is naar een ziekenhuis op het vasteland gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

Een woordvoerder van de reddingsdienst zegt in de media dat het slachtoffer geluk had dat hij vlak bij de boot was die hem naar de plek had gebracht. De bemanning kon eerste hulp verlenen en hem naar een helikopterplatform brengen. De haai had zijn tanden diep in het vlees gezet van de ongelukkige duiker maar geen rampzalige scheurwonden veroorzaakt.

Het is al de vierde keer dat een haai iemand aanvalt in dit deel van de noordelijke wateren van Queensland in amper een half jaar tijd. Een Australische arts overleed twee maanden nadat hij was toegetakeld. Een meisje van 12 verloor een been.