Opnieuw veto Rusland en China over noodhulp aan Syrië

Rusland en China hebben opnieuw een veto uitgesproken over voortzetting van de humanitaire hulp aan Syrië vanuit Turkije voor zes maanden. De toestemming daarvoor liep vrijdag af. De westerse leden van de VN-Veiligheidsraad willen langer noodhulp blijven leveren aan de miljoenen Syriërs via twee grensovergangen in het noordoosten van het land.

Het voorstel de verbindingsroutes over de Turks-Syrische grens open te houden, werd woensdag ook al geblokkeerd door de Russische en Chinese afgevaardigde. Zij vinden één grensovergang voor dat doel genoeg en stellen dat de mensen in het bewuste gebied ook kunnen worden geholpen vanuit andere delen van Syrië. De andere dertien leden van de raad stemden wel in met de resolutie.