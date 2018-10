Opnieuw verdacht pakket voor CNN onderschept

Opnieuw is een verdacht pakketje ontdekt dat was bestemd voor de Amerikaanse nieuwszender CNN. Ditmaal werd het op een postkantoor van Atlanta onderschept. Dat heeft CNN-baas Jeff Zucker gemeld via Twitter.

Drie dagen geleden werd in Florida een 56-jarige man gearresteerd die ervan wordt verdacht pakketjes met een pijpbom te hebben verstuurd aan prominente Democraten en Trump-critici. Er waren er tot maandag veertien gevonden. Geen ervan is ontploft.

Ook dit pakketje zag er hetzelfde uit als de andere die de aangehouden Trump-supporter zou hebben verzonden. CNN kreeg er vorige week woensdag al een. Dat leidde tot een tijdelijke ontruiming van het pand in New York. Sindsdien wordt alle post voor het mediabedrijf elders gecontroleerd.