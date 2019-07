Opnieuw veel burgerdoden in Afghanistan

Zeker 1366 burgers zijn in de eerste helft van dit jaar om het leven gekomen in het voortslepende conflict in Afghanistan. Ook raakten in die periode 2446 burgers gewond, meldt de VN-missie in het land (UNAMA).

In het door geweld verscheurde land vechten troepen die de regering in Kabul steunen tegen groepen als de Taliban. Die onderhandelen met de Verenigde Staten over vrede, maar de strijd gaat ondertussen gewoon door. In het land is ook een tak van Islamitische Staat actief.

Bij aanslagen en gevechten vallen geregeld burgerdoden. Het totale aantal burgerslachtoffers (doden en gewonden) lag de afgelopen maanden 27 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat neemt volgens de VN niet weg dat burgers „schokkend en onacceptabel” vaak worden getroffen door geweld.