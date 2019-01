Opnieuw Turkse ‘Gülen-militairen’ opgepakt

De Turkse autoriteiten hebben opnieuw opdracht gegeven tientallen militairen en kadetten te arresteren vanwege vermeende banden met de Gülen-beweging. Het gaat om meer dan honderd verdachten die een band zouden hebben met de beweging die volgens Ankara achter de couppoging zat van 2016.

Het Openbaar Ministerie in Istanbul vaardigde arrestatiebevelen uit tegen zes officieren en 44 kadetten die van de academie waren gestuurd na de mislukte staatsgreep. Aanklagers in de provincie Adana kwamen met arrestatiebevelen tegen 52 militairen, van wie 42 in actieve dienst. Onder hen zijn kolonels, majoors, luitenants en andere officieren die telefonisch contact zouden hebben gehad met de Gülen-beweging. Veel van hen zitten al vast.

Sinds de mislukte couppoging van 2016 zijn tienduizenden mensen opgepakt, 77.000 van hen zitten nog vast in afwachting van hun proces. Naar schatting 150.000 ambtenaren zijn ontslagen of op non-actief gesteld op verdenking van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep.