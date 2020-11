Opnieuw trekken advocaten Trump in Pennsylvania zich terug

Opnieuw hebben advocaten die de campagne van de Amerikaanse president Donald Trump vertegenwoordigen in een rechtszaak over de verkiezingen verzocht om zich terug te trekken. Het gaat om drie advocaten die de uitslag in de swing state Pennsylvania moesten aanvechten.

De advocaten dienden de verzoeken maandagavond in, volgens hen met goedkeuring van de Trump-campagne. De rechter honoreerde twee van de drie verzoeken tot terugtrekking. Ook werd er een advocaat toegevoegd aan Trumps juridisch team in Pennsylvania.

Die advocaat verzocht de rechter om de hoorzitting die op dinsdag gepland staat, uit te stellen omdat hij meer tijd nodig heeft om zich voor te bereiden. De rechter wees dat verzoek vrijwel direct af.

In de terugtrekkingsverzoeken werd geen reden genoemd. Wel heeft een van de advocaten recentelijk in gerechtelijke stukken gesteld dat ze een stortvloed aan haatmails en intimiderende telefoontjes krijgt vanwege haar werk voor de Trump-campagne. De verzoeken kwamen enkele dagen nadat het gerenommeerde advocatenkantoor Porter Wright zich terugtrok uit de rechtszaken waarin het de Trump-campagne vertegenwoordigde.

De terugtrekkingsverzoeken van maandag zijn „routine”, aldus een juridisch adviseur van de Trump-campagne. „De president heeft zaterdag aangekondigd dat hij Rudy Giuliani heeft gevraagd om het landelijke juridisch team te leiden, samen met de lokale vertegenwoordigers. De vervanging van de lokale vertegenwoordigers hoort bij het routine-management van complexe juridische procedures”, aldus de adviseur.

Een federale rechtbank in Williamsport zal dinsdag het pleidooi van de Trump-campagne horen in de zaak, waarmee de Republikeinen hopen dat zij kunnen voorkomen dat Joe Biden officieel tot winnaar in de staat Pennsylvania wordt uitgeroepen. Die maakt weinig kans, zeggen meerdere deskundigen. Zondag werden de beschuldigingen van verkiezingsfraude aan het adres van de Democraten bovendien flink afgezwakt.

Al voordat Trump de presidentsverkiezingen verloor, beschuldigde hij de Democraten van grootschalige verkiezingsfraude met briefstemmen. Daarvoor hebben de president en zijn medestanders nog geen bewijs kunnen leveren.