Opnieuw tientallen betogers opgepakt in Minsk

De Wit-Russische oproerpolitie heeft zaterdagmiddag in Minsk opnieuw tientallen demonstranten opgepakt. Voor de zoveelste keer gingen vooral vrouwen in de hoofdstad de straat op om het aftreden te eisen van president Alexandr Loekasjenko, die vorig maand volgens hen de verkiezingsuitslag in zijn voordeel heeft veranderd.

De actievoersters bakkeleiden kort met politieagenten. Deze versperden hun vervolgens de doorgang en pikten mensen een voor een uit de menigte om hen naar de gereedstaande arrestantenbusjes te begeleiden of te slepen. Volgens de onafhankelijke nieuwssite Tut.by, die de protestmars ook nu op de voet volgde en fotografeerde, zijn er ruim honderd mensen aangehouden.