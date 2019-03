Opnieuw tienduizenden bij protesten Frankrijk

Opnieuw namen tienduizenden mensen deel aan de ‘gele hesjes’-protesten in Frankrijk voor het zestiende weekend op rij. In Parijs startten deelnemers zaterdag bij de Arc de Triomphe voor een twaalf kilometer lange mars door de hoofdstad, meldde de Franse zender Franceinfo.

Volgens BFMTV waren er ook demonstraties in andere steden zoals Nantes en Bordeaux. Daar en in Parijs kwam het tot kleine botsingen met de politie. Volgens schattingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken namen door het hele land tot in de avond ruim 39.000 mensen aan de protesten deel, zo’n 6000 minder dan een week eerder. In Parijs zelf ging het om 5800 deelnemers. Volgens de politie werden zeventien mensen gearresteerd.

De beweging begon in november met protesten tegen geplande verhogingen van de benzineaccijns, maar is nu in het algemeen gekant tegen het hervormingsbeleid van de regering van president Emmanuel Macron. In het begin waren er bijna 250.000 deelnemers aan de protesten, maar hun aantal neemt af.