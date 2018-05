Opnieuw tal van doden door noodweer India

Door zware stormen in India zijn zondag opnieuw tal van doden gevallen. De media spreken van zeker veertig. In de noordelijke staat Uttar Pradesh kwamen volgens de rampenbestrijdingsdienst ten minste zeventien mensen om het leven. Ook in West-Bengalen en Andhra Pradesh zijn door het noodweer verscheidene dodelijke slachtoffers te betreuren. Blikseminslag en huisinstorting worden het vaakst genoemd als oorzaak.

De zeer harde wind waardoor veel stof wordt opgejaagd, zorgde in verschillende delen van het land voor ernstige overlast. Bomen werden ontworteld, het verkeer ontregeld. Op het vliegveld van Delhi moesten talrijke vluchten worden omgeleid.

Ook de komende 48 tot 72 uur moet het noordwesten van India weer rekening houden met heftige donderbuien. Dit weertype komt vaak voor in de aanloop naar de regenseizoen. De moessontijd begint in juni.