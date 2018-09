Opnieuw Russische hacker uitgeleverd aan VS

Een Russische hacker is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Andrej Tjoerin was opgepakt in Georgië, dat hem vrijdag op het vliegtuig heeft gezet. Tjoerin wordt ervan verdacht dat hij tussen 2012 en 2015 heeft ingebroken bij tal van financiële instellingen en media. Zo konden hij en zijn handlangers de koers van aandelen kunstmatig verhogen en zelf de winst incasseren.

Tjoerin (35) wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de grootste financiële datadiefstal in de Amerikaanse geschiedenis. In 2014 zou hij persoonlijke informatie van 80 miljoen klanten van de bank JPMorgan Chase hebben gestolen. Ook zou hij andere bedrijven hebben aangevallen. De Rus en zijn handlangers, die voor zover bekend nog voortvluchtig zijn, hebben daar volgens de Amerikaanse justitie honderden miljoenen dollars aan verdiend.