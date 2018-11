Opnieuw rellen in Charleroi

Voor de tweede achtereenvolgende nacht zijn in het Belgische Charleroi protesten tegen hoge brandstofprijzen uitgelopen op ongeregeldheden. Volgens de politie is het op het Jules Hiérnauxplein, rond het Marsupilami-standbeeld, door toedoen van circa honderd relschoppers in de nacht van vrijdag op zaterdag uit de hand gelopen.

Leden van de oproerpolitie raakten gewond bij wat een politiewoordvoerder een veldslag noemde. Tal van relschoppers gingen over tot plundering van winkels in de omgeving. Het standbeeld bleef gespaard maar er is veel schade aangericht rond het plein.

De politie had uiteindelijk met assistentie van collega’s uit Antwerpen die ter versterking waren opgeroepen en de inzet van een waterkanon de situatie rond 04.00 uur in de ochtend weer onder controle. Er zijn vijf arrestaties verricht, meldde de krant Le Soir.