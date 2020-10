Opnieuw recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

Voor de derde dag op rij is er in Duitsland binnen een etmaal een recordaantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, is in de afgelopen 24 uur bij nog eens 7830 Duitsers het longvirus vastgesteld.

Dat is een flinke toename ten opzichte van de 7334 nieuwe besmettingen die vrijdag werden gemeld. Donderdag lag het aantal op 6638. Ook dat was een record. Het totale aantal vastgestelde coronagevallen in Duitsland komt na de mededeling van het RKI zaterdag op 356.387. Doordat er 33 Covid-patiënten in het laatste etmaal aan het longvirus bezweken, komt het officiële dodental op 9767.