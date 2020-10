Opnieuw recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

Een dag nadat Duitsland het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen in de laatste 24 uur tot dan toe registreerde, melden de autoriteiten in de Bondsrepubliek opnieuw een recordaantal nieuwe coronagevallen. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, zijn er in het laatste etmaal nog eens 7334 besmettingen vastgesteld.

Dat is een flinke toename ten opzichte van de 6638 nieuwe besmettingen die donderdag werden gemeld. Het totale aantal vastgestelde coronagevallen in Duitsland komt na de mededeling van het RKI vrijdag op 348.557. Doordat er 24 Covid-patiënten in het laatste etmaal aan het longvirus bezweken, komt het officiële dodental op 9734.

De Duitse krant Die Welt meldde eerder op basis van eigen tellingen dat het aantal besmettingen de afgelopen zeven dagen 69 procent hoger ligt dan de week daarvoor. Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is in veertien dagen verdubbeld, volgens de krant.

Duitsland zet zich inmiddels schrap voor de tweede besmettingsgolf en heeft extra maatregelen ingesteld. De Duitse minister van Gezondheid, Jens Spahn, zei dat het openhouden van de scholen, kinderopvang en de economie het belangrijkst is. „Er zijn momenteel te veel mensen die zich niet aan de regels houden. De komende dagen moet blijken of de nieuwe maatregelen werken.”