Opnieuw raketten op ‘groene zone’ Bagdad

De ‘groene zone’ in Bagdad, waar veel overheidsgebouwen en ambassades staan, is zondag opnieuw bestookt met katjoesjaraketten. Volgens de politie kwamen er ditmaal twee terecht in deze zwaar bewaakte wijk van de Iraakse hoofdstad. De sirenes loeiden ter waarschuwing. Een woning vlak bij de Amerikaanse ambassade werd getroffen. Er zouden ten minste drie gewonden zijn gevallen, allen burgers.

Een derde projectiel sloeg in aan de overkant van de rivier de Tigris, in de wijk Jadriya. Volgens de zender al-Arabiya liepen zes personen verwondingen op.