Opnieuw protesten in Belgrado tegen Servische leider

Opnieuw is het in de Servische hoofdstad Belgrado tot rellen gekomen uit protest tegen de Servische leider en diens coronamaatregelen. De politie vuurde traangas af op demonstranten nadat agenten met vuurpijlen en stenen waren bekogeld. Enkele duizenden demonstranten protesteerden op dat moment voor het parlement van Belgrado, ondanks waarschuwingen voor coronavirusbesmettingen bij dergelijke bijeenkomsten.

De avond ervoor brak er geweld uit toen een menigte het parlementsgebouw bestormde uit protest tegen plannen een lockdown opnieuw in te stellen na een nieuwe piek van coronagevallen. 43 politieagenten en 17 demonstranten raakten gewond en er werden 23 arrestaties verricht.

Uren vóór het protest van woensdag riep president Aleksandar Vucic mensen op om te stoppen met het bijwonen van antiregeringsprotesten om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen en waarschuwde dat er geen bedden meer waren in ziekenhuizen.

De meeste demonstranten droegen woensdagavond gezichtsmaskers en riepen „Vucic stap op!”, terwijl ze werden geconfronteerd met de oproerpolitie die het parlementscomplex bewaakte.

Hoewel hij dinsdag had gezegd dat dit weekend in Belgrado een nieuwe lockdown zal worden opgelegd, zei Vucic woensdag dat hij de regering en de gezondheidsautoriteiten uiteindelijk heeft geadviseerd deze niet in te voeren. De regering kondigt donderdag een nieuwe reeks beperkende maatregelen aan, zei hij.