Opnieuw protest tegen Tsjechische premier

In Tsjechië zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen premier Andrej Babis. In de oude binnenstad van Praag eisten naar schatting zeker 20.000 demonstranten op spandoeken zijn aftreden. Ook eisen ze onafhankelijke rechtspraak in het land. De 64-jarige oprichter van de populistische partij ANO dreigt te worden aangeklaagd wegens misbruik van 1,6 miljoen euro Europese subsidie.

De benoeming van Marie Benesova (71) als de nieuwe minister van Justitie vorige week zette meer kwaad bloed. De regeringscritici vrezen dat zij het onderzoek naar de schatrijke Babis zal dwarsbomen. In een interview stelde Benesova een ingrijpende reorganisatie van het strafrechtsysteem voor, onder meer door de afschaffing van het Parket-Generaal in Praag en Olomouc.

Het netwerk ‘Miljoenen ogenblikken voor de democratie’ deed de oproep tot de betogingen. Die brachten maandagavond in de hoofdstad en in Brno meer mensen op de been dan een week geleden. Voormalig justitieminister Jiri Pospisil sprak de menigte in Praag toe. „De rechtsstaat is geen loze kreet of leeg begrip maar absolute noodzaak voor een vrijheidlievende en democratische samenleving”, zei hij onder meer.