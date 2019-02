Opnieuw pech Duits regeringsvliegtuig

Opnieuw heeft een Duits regeringsvliegtuig panne gekregen. Ditmaal had buitenlandminister Heiko Maas ermee te maken. Hij strandde in Mali, na bijna een week in West-Afrika te zijn geweest. „Ik heb er inmiddels meer dan 300.000 kilometer op zitten zonder pech. Vroeg of laat wordt iedereen ermee geconfronteerd”, reageerde hij gelaten.

Het was de bedoeling dat een Airbus A319 Maas donderdagavond van Bamako zou terugbrengen naar Berlijn. Een woordvoerder van de Duitse luchtmacht vertelde dat het toestel door een aanzienlijk lek in het hydraulisch systeem aan de grond moest worden gehouden. Een vervangend vliegtuig kan pas vrijdagmorgen vertrekken uit Keulen om de Duitse delegatie op te halen.

De afgelopen maanden was het vaak raak. Bondskanselier Angela Merkel kwam zelfs te laat voor de G20-top in Buenos Aires.