Voor de tweede keer binnen een week is in de Deense hoofdstad Kopenhagen een explosie geweest. De ontploffing deed zich voor in de buurt van een politiebureau aan de Hermodsgade. Volgens de politie zijn er geen slachtoffers gevallen.

Afgelopen dinsdag was er een explosie bij een kantoor van de Deense belastingdienst. Daarbij viel een lichtgewonde en ontstond veel schade aan het pand. De politie zei uit te gaan van opzet. Niemand heeft de ontploffing opgeëist.