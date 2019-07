Opnieuw onlusten Frankrijk na winst Algerije

Nadat het Algerijnse elftal de finale bereikte van de Afrika Cup zijn in Frankrijk opnieuw ongeregeldheden uitgebroken. In diverse steden gingen fans met vuurwerk de straat op, werden auto’s in brand gezet en kwam het tot confrontaties met de politie.

In Marseille trokken de supporters richting de boulevard waar tegen het eind van de avond het vuurwerk net was afgelopen vanwege de ‘quatorze juillet’. De veiligheidsdiensten probeerden hen de toegang tot de Oude Haven te versperren. Agenten kregen stenen en vuurwerk naar hun hoofd geslingerd.

Ook op de Champs-Elysées in Parijs ging het net als in de nacht van donderdag op vrijdag mis. Toen plaatsten de ‘Woestijnvossen’ zich voor de halve finale. Op meerdere plekken moest de politie traangas inzetten om de menigte uiteen te drijven. Tegen 02.00 uur waren in Parijs voor zover bekend 25 mensen gearresteerd.