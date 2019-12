Opnieuw noodtoestand in Australische staat

De premier van de Australische staat New South Wales heeft opnieuw de noodtoestand uitgeroepen. Die duurt ten minste zeven dagen vanwege de natuurbranden die de zuidoostelijke staat teisteren, meldt The Guardian. Vorige maand was ook al sprake van een crisissituatie door het extreme weer.

Volgens premier Gladys Berejiklian kan de noodtoestand hinder veroorzaken tijdens de kerstperiode. „We willen dat iedereen samen is met zijn gezin, van de tijd geniet en veilig is, maar houd er rekening mee dat de noodtoestand voor extra omleidingen, extra wegafsluitingen kan zorgen.” Berejiklian laat weten dat het probleem vooral de onvoorspelbaarheid van het weer is.

Australië beleefde dinsdag de warmste dag ooit met een gemiddelde temperatuur over het hele continent van 40,9 graden Celsius. In het land zijn honderden bosbranden die worden gevoed door de wind en de warmte.