Opnieuw minister weg om brexit

De Britse conservatieve minister voor wetenschappen Sam Gyimah stapt op uit protest tegen het brexitakkoord dat premier Theresa May heeft gesloten met de EU. Hij is het zevende kabinetslid dat uit onvrede over het akkoord zijn post opgeeft. Gyimah kondigde zijn vertrek vrijdag aan in de krant The Daily Telegraph.

Volgens Gyimah is het akkoord niet in het belang van het Verenigd Koninkrijk, omdat het land zijn stemrecht en vetorecht opgeeft. Het goedkeuren betekent volgens hem dat „wij ons klaarmaken voor mislukking”.

De doorslag voor zijn beslissing gaf May’s aankondiging vrijdag dat het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit het Europese satellietproject Galileo en een eigen satellietnavigatiesysteem wil ontwikkelen. Het land heeft ongeveer 1,4 miljard euro in het Galileo-project geïnvesteerd, geld waarover het ruziet met de Europese Commissie. Gyimah verwacht dat dit geld nu verloren is. Volgens Gyimah is dit een „klaroensignaal” dat de Britse belangen „herhaaldelijk en permanent stukgeslagen zullen worden door de EU27 voor vele komende jaren”.

Als parlementariër voerde Gyimah campagne tegen de brexit. Hij wordt gezien als een mogelijke toekomstige leider van de Conservatieve Partij.