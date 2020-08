Opnieuw minder nieuwe coronabesmettingen in België

Voor de derde dag op rij is het aantal nieuwe coronabesmettingen in België afgenomen. Afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 528 nieuwe gevallen gemeld, 15 procent minder dan een week eerder. Het aantal nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis vertoont ook een dalende trend, maar het aantal sterfgevallen neemt toe.

„Dit bevestigt dat we in een gunstige neerwaartse trend terecht zijn gekomen”, zei viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano woensdag op een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten. „Maar het is belangrijk heel voorzichtig te blijven”, waarschuwde de expert met het oog op de opening van de scholen op 1 september.

In brandhaard Antwerpen worden gemiddeld 135 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd, een daling van een derde in een week. In Brussel ging het om 118 nieuwe gevallen per dag. De stijging in de hoofdstad lijkt aan het „aftoppen”, aldus Van Gucht. In alle andere provincies behalve Vlaams-Brabant vertonen de besmettingscijfers een daling.

Dagelijks kwamen er afgelopen week gemiddeld 30 coronapatiënten bij in het ziekenhuis, terwijl dat er een week eerder nog 33 waren. Vooral in Antwerpen en Brussel, maar ook in Luik en Oost- en West-Vlaanderen werden mensen met Covid-19 gehospitaliseerd.

Het aantal mensen dat overleed aan het longvirus is in een week meer dan verdubbeld tot gemiddeld tien per dag. Die „sterftepiek” is mogelijk gelinkt aan de hittegolf en daarom hopelijk tijdelijk, zei Van Gucht. Daarover moet in de komende dagen meer duidelijk worden.

Belgen mogen sinds een maand nog maar met vijf mensen buiten hun huishouden nauwe contacten onderhouden. Donderdag komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen, maar de verwachting is niet dat dit wordt versoepeld.