Opnieuw meeste dagelijkse coronadoden in de VS

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 1480 mensen overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. Het is opnieuw het hoogste aantal coronadoden op één dag.

Van woensdag op donderdag vielen er volgens de cijfers van Johns Hopkins 1169 doden, dat was tot dan toe het hoogste aantal dagelijkse sterfgevallen in de VS én daarbuiten.

Het Amerikaanse dodental als gevolg van het virus bedraagt door de nieuwe cijfers 7406. Er zijn sinds donderdag circa 30.000 nieuwe gevallen van het virus gemeld en in totaal zijn er 276.995 besmettingen bekend.

De Amerikaanse regering heeft vrijdag (lokale tijd) nieuwe adviezen uitgegeven om het virus te bestrijden. Gezondheidsdienst CDC raadt burgers aan gezichtsmaskers te dragen in het openbaar om besmettingen te voorkomen.