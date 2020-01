Opnieuw meer tijd voor Belgische regeringsinformateurs

De twee informateurs die sinds begin december de mogelijkheden voor een federale regering in België verkennen, krijgen opnieuw meer tijd. Koning Filip verwacht van de Waalse liberaal Georges-Louis Bouchez en de Vlaamse christendemocraat Joachim Coens dat ze hun eindconclusies op 4 februari presenteren, meldt het koninklijk paleis.

De Belgen gingen eind mei naar de stembus, nadat de regering in december 2018 was gevallen. Het staatshoofd had de informateurs vlak voor kerst nog gemaand de nodige haast te maken. De koning verlengde de opdracht na urenlang beraad met het tweetal.

De regeringsvorming zit muurvast omdat de Parti Socialiste, de grootste Waalse partij, geen mogelijkheid ziet om te regeren met de grootste partij van Vlaanderen, de Vlaams-nationalistische N-VA. Eerdere informateurs wisten ook geen oplossing aan te dragen.