Opnieuw meer hiv-gevallen in O-Europa

In Oost-Europa en Centraal-Azië zet de zorgwekkende opwaartse trend van nieuwe hiv-infecties zich voort. Vorig jaar steeg het aantal mensen dat besmet was met het aidsvirus met 29 procent, meldde het VN-programma voor hiv/aids van de Verenigde Naties (UNAIDS) dinsdag.

De aantallen stegen ook in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Latijns-Amerika. Oost- en Zuid-Afrika zijn nog steeds de regio’s met de meeste hiv-gevallen, met 20,6 miljoen besmette mensen. In Zuid-Afrika gaat het beter, het aantal nieuwe infecties is sinds 2010 met 40 procent afgenomen en het aantal sterfgevallen is in dezelfde mate gedaald.

Hiv beschadigt en vernietigt bepaalde cellen van het immuunsysteem en maakt besmette personen vatbaar voor ziekten. De ziekte kan tegenwoordig goed onder controle worden gehouden met medicijnen.

Wereldwijd waren 1,7 miljoen mensen het afgelopen jaar besmet geraakt, volgens UNAIDS, een daling van 16 procent sinds 2010. Tegen 2018 werd geschat dat er een miljoen mensen meer met hiv leefden dan in het voorgaande jaar, een totaal van bijna 38 miljoen.

Zo’n 770.000 mensen stierven in 2018 aan ziekten als gevolg van aids, dat is 33 procent minder dan in 2010.

Het aidsfonds legt de belangrijkste oorzaak van de stijgende infectiecijfers in Oost-Europa bij het negeren van mensen die hulp nodig hebben door de autoriteiten. Politici en beleidsmakers zouden bij hun aanpak van aids de meest kwetsbare groepen negeren, zoals drugsgebruikers, prostituees en homoseksuele mannen. Ze krijgen volgens het aidsfonds geen goede voorlichting over hiv en ontberen de nodige zorg en medicijnen. Het gevolg is dat het virus zich ook onder andere bevolkingsgroepen verspreidt.