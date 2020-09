Opnieuw meer dan 4000 nieuwe coronagevallen in VK

De gezondheidsautoriteiten hebben in het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen 24 uur 4368 nieuwe coronagevallen geregistreerd, ruim 450 meer dan zondag. Het aantal infecties stijgt de laatste tijd verontrustend en komt inmiddels overeen met de cijfers van begin mei, toen de epidemie net over haar hoogtepunt leek in het land.

Chris Whitty en Patrick Vallance, de belangrijkste regeringsadviseurs, schetsten het schrikbeeld van dagelijks 50.000 nieuwe gevallen half oktober als het zo doorgaat. Dat betekent volgens hen dat een maand later ruim tweehonderd patiënten per dag aan Covid-19 zullen overlijden.

Het dodental liep nu met elf op tot 41.788. In totaal hebben inmiddels bijna 400.000 Britten het gevreesde virus opgelopen. Om verdere verspreiding te voorkomen worden op steeds meer plaatsen de maatregelen aangescherpt. Premier Boris Johnson zal volgens de krant The Sun dinsdag aankondigen dat de pubs in Engeland om 22.00 uur (lokale tijd) moeten sluiten. In de ergste brandhaarden gaan de cafés en restaurants misschien helemaal dicht.

Johnson hoopt een nieuwe landelijke lockdown te voorkomen. De minister van Volksgezondheid Matt Hancock zei echter al dat dat besluit misschien het laatste redmiddel is. In Wales gaan dinsdag vier regio’s op slot. Johnson heeft maandag over de situatie overleg gevoerd met de regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland. Volgens een woordvoerster heeft iedereen het belang van samenwerking benadrukt om het virus eronder te krijgen.