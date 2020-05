Opnieuw meer dan 2000 doden door coronavirus in VS

Het aantal mensen dat de afgelopen 24 uur is overleden door het coronavirus in de Verenigde Staten ligt net als een dag eerder boven de 2000. In de laatste 24 uur overleden er volgens de Johns Hopkins universiteit in Baltimore 2073 mensen aan de longziekte. Een dag eerder waren er dat 2333.

Het totaal aantal doden in de VS als gevolg van het coronavirus is daarmee opgelopen naar 73.095. Het aantal mensen dat besmet is geraakt door het virus ligt ruim boven de 1,2 miljoen. De VS is daarmee nog altijd het zwaarst getroffen land ter wereld.