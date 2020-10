Opnieuw meer dan 11.000 nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

Het aantal coronabesmettingen dat in de laatste 24 uur in Duitsland is vastgesteld, ligt opnieuw boven de 11.000. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM zijn er nog eens 11.409 gevallen bij gekomen. Vorige week lag het aantal besmettingen ook meermaals boven de 11.000 en zaterdag meldde het RKI een recordwaarde van 14.714 nieuwe gevallen.

Na twee dagen afname is met het aantal nieuwe besmettingen dat dinsdagochtend door het RKI werd gemeld weer sprake van een toename. Op zondag en maandag werden respectievelijk nog 11.176 en 8685 nieuwe gevallen gemeld.

Het officiële totale aantal gevallen van het uiterst besmettelijke longvirus in Duitsland komt met de laatste toename op 449.275. Het dodental bij de oosterburen steeg dinsdagochtend naar 10.098 nadat in het afgelopen etmaal nog eens 42 personen overleden aan de gevolgen van Covid-19.