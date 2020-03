Opnieuw meer buitenlandse coronagevallen in China

Het aantal coronabesmettingen in China is sinds vrijdag met 41 toegenomen, meldt de nationale gezondheidsraad. Het gaat volgens de autoriteiten uitsluitend om mensen die in het buitenland besmet zijn geraakt.

Het is het hoogste aantal nieuwe buitenlandse besmettingen sinds vrijdag, toen waren er 39 gevallen. 269 mensen in China hebben het virus nu buiten de landsgrenzen opgelopen.

Binnen het land zelf is volgens China voor de derde dag op rij niemand lokaal besmet geraakt.

Zeven mensen zijn sinds vrijdag gestorven aan het longvirus. Zij stierven allen in de provincie Hubei, dat lange tijd gold als het epicentrum van de Chinese virusuitbraak.

Ruim 81.000 besmettingsgevallen zijn in China bekend, 3255 mensen zijn aan het virus overleden.