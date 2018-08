Opnieuw massale protesten in Roemenië

Roemenen zijn ook zaterdag massaal de straat opgegaan in hoofdstad Boekarest en in andere plaatsen om te protesteren tegen corruptie en het aftreden te eisen van het sociaaldemocratische kabinet. Het waren er wel minder dan vrijdag, toen er naar schatting 100.000 betogers op de been waren.

Nu verzamelden ongeveer 40.000 boze mensen zich voor de regeringsgebouwen. Het protest verliep vreedzaam. Een dag eerder joeg de oproerpolitie de menigte uiteen met traangas en waterkanonnen. Honderden personen hadden medische zorg nodig.

Behalve in Boekarest gaven demonstranten ook in Cluj, Sibiu, Brasov, Timisoara en Iasi blijk van hun ongenoegen over het landsbestuur. Dat wordt beticht van omkooppraktijken, politiek geknoei en pogingen corruptiegevallen uit de criminele sfeer te halen.