Opnieuw massale protesten in Catalonië

In Barcelona en andere steden in de Spaanse regio Catalonië hebben duizenden demonstranten dinsdagavond opnieuw geprotesteerd tegen de veroordeling tot gevangenisstraffen van negen separatistische leiders.

In Barcelona waren er net als maandag botsingen met de politie. De gedeeltelijk vermomde demonstranten gooiden met voorwerpen en verfzakken naar de politie en scholden ze uit. De politie trad op met de wapenstok. Eerder hadden activisten al verschillende straten in Catalonië geblokkeerd. In Girona, Lleida en Tarragona gingen talloze voorstanders van onafhankelijkheid de straat op.

De politie voerde charges uit toen demonstranten op verschillende locaties probeerden veiligheidshekken rond Spaanse overheidsgebouwen omver te werpen en blikken en fakkels naar de politie slingerden.

Onrust na straffen leiders Catalonië

Het hooggerechtshof legde maandag gevangenisstraffen tot 13 jaar op aan negen beklaagden voor hun rol in het illegale referendum over onafhankelijkheid van Catalonië op 1 oktober 2017. Het betreft onder meer voormalige toppolitici van de regionale regering en de toenmalige voorzitter van het Catalaanse parlement. Ze zaten al twee jaar in voorarrest.

De voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont vluchtte na het referendum naar België om aan vervolging te ontkomen. Daar leeft hij nog steeds in ballingschap. Tegen hem is deze week door de Spaanse justitie een aanhoudingsbevel uitgevaardigd.