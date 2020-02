Opnieuw lager aantal dagelijkse virusdoden in China

Het nieuwe coronavirus heeft woensdag in China aan nog 29 mensen het leven gekost, meldden de gezondheidsautoriteiten. Dat is het laagste aantal sterfgevallen in ruim drie weken tijd en 23 minder doden dan een dag eerder.

Het aantal nieuwe besmettingen nam in een dag met 433 patiënten toe. Het gros daarvan werd vastgesteld in de centraal-Chinese provincie Hubei, waar het virus voor het eerst opdook.

Op het vasteland van China zijn volgens de gezondheidsautoriteiten nu 78.497 besmet met het coronavirus. De uitbraak heeft daar inmiddels aan 2744 mensen het leven gekost. De autonome Chinese gebieden Hongkong en Macao en het eiland Taiwan waar Peking aanspraak op maakt, worden in de statistieken apart vermeld