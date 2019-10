Opnieuw krachtige aardbeving op Filipijnen

De Filipijnen zijn voor de derde keer in twee weken getroffen door een krachtige aardbeving. De beving had deze keer een kracht van 6,5 en veroorzaakte schade aan gebouwen op de zuidelijke eilanden. Een waarschijnlijk leegstaand hotel stortte geheel in. Er zijn nog geen berichten over doden of gewonden.

Het land werd dinsdag ook al getroffen door een beving van bijna dezelfde kracht (6.6). Daarbij vielen zeker zes doden en tientallen gewonden. Hetzelfde gebied was herstellende van een aardbeving op 16 oktober, die had een kracht van 6,4. Toen kwamen vijf mensen om en raakten tientallen gebouwen beschadigd.