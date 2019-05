Opnieuw hulpverlener gedood in ebola-gebied

Opnieuw is in het oosten van de Democratische Republiek Congo, waar een ebola-epidemie woedt, een hulpverlener door geweld om het leven gekomen. Een bende overviel en plunderde een medische post in het dorp Vusahiro. Een hygiënist van het preventieteam, dat voorlichting geeft, raakte zodanig gewond dat hij op weg naar een ziekenhuis overleed. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid dinsdag bekendgemaakt.

De frequente aanvallen van gewapende groeperingen maken een succesvolle bestrijding van de ziekte uiterst moeilijk. Bovendien is het wantrouwen onder de plaatselijke bevolking groot. Velen vermoeden een complot achter de uitbraak van de gevreesde virusinfectie en laten zich niet inenten. Elke week worden tientallen nieuwe besmettingsgevallen gerapporteerd. Volgens de laatste gegevens van de overheid zijn al 1281 patiënten overleden aan ebola.