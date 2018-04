Opnieuw Houthi-raketten naar Saudische doelen

Houthi-rebellen hebben vanuit Jemen opnieuw raketten afgevuurd naar Saudi-Arabië. Volgens hun persbureau Saba ging het ditmaal om acht ballistische projectielen gericht op „economische en essentiële doelen” in de provincie Jizan.

Het Saudisch ministerie van Defensie liet weten dat vier raketten zijn onderschept. Een man werd gedood door vallende brokstukken. Verder is nog weinig meegedeeld over slachtoffers en aangerichte schade. Arabiya TV toonde een huis met gaten in muren en dak door rondvliegend schroot.

In de nacht van vrijdag op zaterdag voerde de militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië de zoveelste luchtaanval uit op de Jemenitische hoofdstad Sanaa. Twee Houthi-kopstukken zouden om het leven zijn gekomen. Vorige week werd een van de belangrijkste leiders uitgeschakeld. Zijn begrafenis trok zaterdag duizenden belangstellenden. De nieuwe raketbeschietingen waren vermoedelijk een vergeldingsactie.

De terreurbestrijdingsdienst van Jemen rekende in de zuidelijke havenstad Aden af met een commandant van de lokale tak van Islamitische Staat. De politie gaf een foto vrij van het bebloede lijk.