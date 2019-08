Opnieuw heftige uitbarsting vulkaan Stromboli

De vulkaan de Stromboli in Italië is opnieuw uitgebarsten. De heftige explosie vond woensdag plaats, zei de brandweer. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat mensen gewond zijn geraakt. De brandweer zet blusboten en helikopters in om branden te bestrijden.

De Stromboli vormt een klein eiland voor Sicilië en is een van de meest actieve vulkanen ter wereld. Momenteel is het hoogseizoen en veel toeristen zijn op het eiland. De vulkaan barstte begin juli ook al uit waardoor toeristen in paniek raakten. Een persoon kwam toen om het leven.