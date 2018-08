Opnieuw grimmig bij protesten in Chemnitz

In de Oost-Duitse stad Chemnitz heerste een dag na de rechts-extremistische geweldsuitbarsting opnieuw een grimmige sfeer. Maandag zijn minstens twee gewonden gevallen tijdens protesten van linkse en rechtse demonstranten. De politie sluit niet uit dat het aantal gewonden verder oploopt. Hoe de twee eraan toe zijn, is niet duidelijk.

Duizenden mensen namen deel aan de protesten. Er werd met vuurwerk en andere objecten gegooid. Een grote politiemacht was op de been om de twee groeperingen uit elkaar te houden. Deelnemers spraken van een agressieve stemming. Sommigen probeerden de rij agenten te doorbreken, waarop het waterkanon werd ingezet. In de loop van de avond dropen de meeste demonstranten weer af.

Aanleiding voor alles was de dood van een 35-jarige Duitser. Hij was zaterdagnacht meermaals gestoken na een ruzie. Twee anderen raakten zwaargewond. Een 23-jarige Syriër en een 22-jarige Irakees zijn vanwege het voorval gearresteerd.

Nationalistische betogers gingen zondag de straat op als reactie op de dood van de Duitser. Rechtse hooligans wilden „laten zien wie het in de stad voor het zeggen heeft”. Zij hadden het gemunt op buitenlanders en bekogelden agenten met flessen en stenen. Drie slachtoffers hebben een aanklacht ingediend: een Afghaan, een Syriër en een Bulgaar.

Politici hebben de onlusten sterk veroordeeld. „In Duitsland is geen ruimte voor het recht in eigen hand nemen, voor groepen die op straat haat willen verspreiden, voor intolerantie en voor extremisme”, aldus een woordvoerder van de regering.

Ook de rechts-populistische AfD distantieerde zich van het geweld. De partij was zondag ook in Chemnitz aanwezig om te demonstreren. Maar de AfD had „niets, maar dan ook helemaal niets te maken met de aansluitende jachttaferelen in de stad”, zei de Saksische partijleider Jörg Urban.