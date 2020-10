Opnieuw geweld Nigeriaanse ordetroepen tegen demonstranten

In de Nigeriaanse miljoenenstad Lagos en andere steden in het land was het woensdag opnieuw onrustig nadat het leger dinsdag gewelddadig had opgetreden tegen betogende burgers. Veiligheidstroepen openden toen het vuur op een menigte die demonstreerde tegen buitensporig politiegeweld.

Door de hele stad Lagos woedden brandjes en was pistoolvuur te horen ondanks president Muhammadu Buhari’s oproep tot „begrip en kalmte”. Gewapende politieagenten probeerden een avondklok in de chaotische metropool te handhaven door checkpoints op te zetten. Groepen jonge mannen wisten echter meerdere wegen te blokkeren met gesloopte verkeersborden, takken en rotsblokken. Enkele gebouwen werden in brand gestoken.

In een video die is geverifieerd door het Britse persbureau Reuters, is te zien dat politieagenten in de wijk Yaba een man schoppen die op de grond ligt. Een agent schiet de man in de rug en sleept het bewegingsloze lichaam vervolgens over straat. Beelden die daarna zijn gemaakt, laten menigtes, dikke zwarte rook van brandende autobanden en politieagenten met getrokken en gerichte wapens zien.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zei dat het Nigeriaanse leger dinsdag zeker 12 vreedzame demonstranten doodde in twee wijken in Lagos. Minstens 56 personen zijn door het hele land om het leven gekomen sinds op 8 oktober protesten uitbraken, van wie 38 op dinsdag, aldus Amnesty.

De gouverneur van de deelstaat Lagos zei woensdag dat er geen doden zijn gevallen toen het leger dinsdag het vuur opende op demonstranten in het district Lekki. Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, veroordeelde het optreden van de Nigeriaanse overheid woensdag echter scherp. „Er is weinig twijfel dat dit een geval van buitensporig geweld was, dat leidde tot onwettige moorden met scherpe ammunitie, door Nigeriaanse soldaten”, zei Bachelet.

De commissievoorzitter van de Afrikaanse Unie „veroordeelt het geweld scherp”, staat in een verklaring. De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) dringt er bij het Nigeriaanse leger op aan terughoudendheid te betrachten bij het aanpakken van protesten en zich professioneel te gedragen.