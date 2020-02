Opnieuw geeft een Republikeinse uitdager van Trump op

Opnieuw gooit een Republikeinse uitdager van president Donald Trump de handdoek in de ring. Joe Walsh kondigde vrijdag aan uit de race voor het Amerikaanse presidentschap te stappen nadat hij 1,1 procent van de Republikeinse stemmen kreeg in de voorverkiezingen in Iowa.

Hierdoor heeft Trump slechts één Republikeinse tegenstander over, oud-gouverneur van de staat Massachusetts Bill Weld. Hij kreeg 1,3 procent van de stemmen in Iowa.

Walsh, een presentator van een conservatieve radioshow en voormalig Republikeinse wetgever van de staat Illinois, is een uitgesproken criticus van Trump. „Ik begon aan mijn campagne omdat ik het belangrijk vond dat er een Republikein was die elke dag zegt hoe ongeschikt Trump is voor het presidentschap”, aldus Walsh vrijdag in een interview met CNN. Ook zei hij dat hij in november op een Democraat zal gaan stemmen.

Ondanks dat meer dan de helft van de Amerikanen Trump ongeschikt vindt als president, blijft hij populair onder Republikeinse kiezers.